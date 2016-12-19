وسم “#جامعة_القصيم” يُحلق في سماء “تويتر”.. طلاب القصيم ينتفضون في “تويتر” والسبب!

عبَّر طلاب جامعة القصيم عن استيائهم من موقع الجامعة الإلكتروني عبر إطلاق وسم

#جامعة_القصيم واصفين إياه بالأسوأ على الإطلاق. كتب الناشط سفيان الضالع “جامعة القصيم ترصد لها ميزانية سنوية تزيد على ملياري ريال، وبفضل هذه الميزانية موقعها الموقع الأسوأ على الإطلاق بكل جدارة”.



وأضافت الطالبة اماني “الجامعة الوحيدة اللي كل انحاء المملكة يعلمون أنه تم فتح باب الحذف والإضافة بها، وإنه الموقع معلق وحالتنا حالة”.



وغرد الناشط بتال قائلًا “كل الجامعات ينظمون جداولهم في صمت إلا جامعتنا الكل يدري أنهم فتحوا لنا الحذف والإضافة”. وكتب الناشط ناصر الغيث “الحذف والإضافة عبر الموقع سيبدأ اليوم الاثنين 20/3/1438 الساعة 4 العصر وراح يستمر حتى 27/4/1438 “.



ونشر طالب تحت اسم مون الحربي صورة تتضمن هيكلًا عظميا يجلس أمام جهاز الكمبيوتر في انتظار أن يفتح الموقع، متسائلًا متى يغتح الموقع هذا!، معبرًا عن استيائه من سوء إدارته.



ونشرت الطالبة ديما القمر قائلة “لو تخلون كل كليه لها يوم مخصص لتصليح جدولها كان احسسن من هالتعليق الي جالس يصير للموقع ” فيما غرد مواطن آخر “كل جامعة يصير فيها هكذا يعلق موقعها من الضغط ! فلا تقعدون تتشكون هنا، اصبروا على الموقع لحين يفتح معكم! وقدامكم شهـر”. وفي المقابل نشر الدكتور عقلا الشمري “افتخر بأني أحد خريجي هذه الجامعة من كلية الطب ؛ طبعاً ؛الله يعين الكليات الثانية وحوسة جداولهم على الأقل كليتنا مريحتنا من همه”. يُذكر ان الوسم حاز إلى الآن على ما يقرب من تسعة آلاف و أربع مائة وثلاث وأربعين تغريدة وما زال عدد التغريدات في الإزدياد.