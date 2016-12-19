الإبتدائية الرابعة والستون بالطائف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

نفذت الابتدائية الرابعة والستون بالطائف فعالية الاحتفاء باليوم العالمي لللغة العربية وذلك بحضور مشرفة خدمات الطلاب أ/خلود الزهراني وقد تخلل الاحتفاء العديد من العروض المسرحية ،والأناشيد ،والمسابقات الهادفة ،

وعمل هاشتاق للمدرسة للمنسقة الإعلامية /أ معيضة القرني # لغتي_هويتي .. حاثة جميع طالبات ومنسوبات المدرسة للمشاركة الفاعلة تعبيرا عن حبهن للغتهم الأم