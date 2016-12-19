 الإبتدائية الرابعة والستون بالطائف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الإبتدائية الرابعة والستون بالطائف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

الإبتدائية الرابعة والستون بالطائف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
المناطق_عادل الزهراني
نفذت  الابتدائية الرابعة والستون بالطائف  فعالية  الاحتفاء باليوم العالمي لللغة العربية وذلك بحضور مشرفة خدمات الطلاب أ/خلود الزهراني وقد تخلل الاحتفاء العديد من العروض المسرحية ،والأناشيد ،والمسابقات الهادفة ،
وعمل هاشتاق للمدرسة للمنسقة الإعلامية /أ معيضة القرني # لغتي_هويتي ..  حاثة جميع طالبات ومنسوبات المدرسة للمشاركة الفاعلة تعبيرا عن حبهن للغتهم الأم
وتم عمل ركن بأجمل الاعمال وأركان متفرقة في الفصول الأولية ووزعت المطويات والمنشورات .

وتم في البرنامح تعاون الإرشاد والنشاط ومعلمات اللغة العربية وجميع منسوبات المدرسة .
وقد عبرت الوكيلات أ / معجبة القحطاني وا/فاطمة المالكي عن شكرهن للمشرفة التربوية على تشريفها البرنامج.
كما شكرن جميع منسوبات المدرسة على احتفائهن بلغتنا الخالدة متمنية لهن مزيد التقدم والنجاح .

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