 مقتل عشرات الروس “بتسمم كحولي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مقتل عشرات الروس “بتسمم كحولي”

مقتل عشرات الروس “بتسمم كحولي”
المناطق_وكالات

قال مسؤولون طبيون روس إن ما لا يقل عن 30 شخصا، في مدينة في إقليم سيبيريا، لقوا حتفهم جراء تسمم كحولي بعد أن شربوا غسول استحمام.
وقالت تاتيانا ليبيديفا من قطاع الصحة المحلية الاثنين، إن 30 شخصا لقوا مصرعهم جراء تسمم الميثانول بعد شربهم غسول استحمام يحتوي على الكحول في مدينة إيركوتسك، سادسة كبريات المدن الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة.

وهناك 15 شخصا آخرين في حالة حرجة في مستشفيات المدينة.

وقال المسؤولون إن زجاجات الغسول كانت تحمل علامات تحذيرية من الاستخدام الداخلي. وفتح أعلى جهاز تحقيقات في روسيا تحقيقا في الحادث.

وتتكرر حالات التسمم بمشتقات الكحول في روسيا، لكن عدد ضحايا واقعة مدينة إيركوتسك من بين الأعلى منذ سنوات.

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