الاتحاد بطل الشتاء من جديد.. الفيفا يعيد الصدارة للاتحاد بعد أن أعطاها للهلال الليلة الماضية

أعاد موقع الفيفا الصدارة للاتحاد بعد أن أعطاها الهلال الليلة الماضية.

و كانت جماهير نادي الاتحاد السعودي في حالة من الصدمة، بعد صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق بالدوري السعودي.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تلقى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قضية اللاعب الأرجنتيني، داميان اليخاندور ونادي الاتحاد، المتضمن قرار لجنة الانضباط بخصم ثلاثة نقاط من نادي الاتحاد في بطولة الدوري المحلي، وقد قام الاتحاد السعودي مباشرةًَ بإبلاغ إدارة نادي الاتحاد بما تضمنه الخطاب.

ولم يهنأ الاتحاد وجمهور سوى ساعات بلقب “بطولة الشتاء”، بعد تصدره للدوري بانتهاء مباريات الدور الأول، قبل صدور القرار الصادم الذي يسعى الاتحاد للرد عليه، على الرغم من أنه قرار غير قابل للاستئناف وواجب التنفيذ.

