 الاتحاد بطل الشتاء من جديد.. الفيفا يعيد الصدارة للاتحاد بعد أن أعطاها للهلال الليلة الماضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الاتحاد بطل الشتاء من جديد.. الفيفا يعيد الصدارة للاتحاد بعد أن أعطاها للهلال الليلة الماضية مقتل عشرات الروس “بتسمم كحولي” الإبتدائية الرابعة والستون بالطائف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية وسم “#جامعة_القصيم” يُحلق في سماء “تويتر”.. طلاب القصيم ينتفضون في “تويتر” والسبب! 7 مؤشرات على حتمية تغيير وظيفتك الحالية.. منها انتظار عطلة نهاية الأسبوع بفارغ الصبر رفع 4 أطنان من النفايات في حملة مشتركة نظمتها بلدية الخبر وجمعية مهندسي البترول مسابقة لتعزيز اللغة العربية.. ومركز لتطويرها.. ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي التحالف: جميع دول التحالف ليسوا أعضاءً في اتفاقية الذخيرة العنقودية أكبر معرض متخصص بالقهوة ينطلق غداً في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار إرسال مراقبين إلى حلب وزير خارجية تركيا : إجلاء نحو 20 ألفا من شرق حلب حتى الآن الفيفا تغرم اتحادات بريطانيا بسبب “زهرة الخشخاش”

الاتحاد بطل الشتاء من جديد.. الفيفا يعيد الصدارة للاتحاد بعد أن أعطاها للهلال الليلة الماضية

الاتحاد بطل الشتاء من جديد.. الفيفا يعيد الصدارة للاتحاد بعد أن أعطاها للهلال الليلة الماضية
المناطق_الرياض

أعاد موقع الفيفا الصدارة للاتحاد بعد أن أعطاها الهلال الليلة الماضية.

و كانت جماهير نادي الاتحاد السعودي في حالة من الصدمة، بعد صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق بالدوري السعودي.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تلقى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قضية اللاعب الأرجنتيني، داميان اليخاندور ونادي الاتحاد، المتضمن قرار لجنة الانضباط بخصم ثلاثة نقاط من نادي الاتحاد في بطولة الدوري المحلي، وقد قام الاتحاد السعودي مباشرةًَ بإبلاغ إدارة نادي الاتحاد بما تضمنه الخطاب.

ولم يهنأ الاتحاد وجمهور سوى ساعات بلقب “بطولة الشتاء”، بعد تصدره للدوري بانتهاء مباريات الدور الأول، قبل صدور القرار الصادم الذي يسعى الاتحاد للرد عليه، على الرغم من أنه قرار غير قابل للاستئناف وواجب التنفيذ.
19-12-2016 06-28-53 م

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>