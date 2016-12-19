 محافظ محايل يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان محايل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محافظ محايل يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان محايل

محافظ محايل يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان محايل
المناطق_محايل

كشف محافظ محايل محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي أن فعاليات مهرجان محايل الشتوي ” محايل أدفأ ” والذي يرعاه أمير منطقة عسير سينطلق في اليوم 27 من شهر ربيع الثاني القادم ، بمحاضرة يلقيها الشيخ الدكتور صالح المغامسي بمسجد الأميرة العنود .
جاء ذلك خلال الأجتماع الذي ترأسه المحافظ اليوم للجنة التنفيذية التابعه للجنة التنمية السياحية بحضور أعضاء اللجنة، مضيفآ أن محافظة محايل ستشهد هذا العام إقامة فعالية شارع الشهداء والذي يستمر عشرة أيام ، تقديرآ لمن قدم نفسه فداء لتراب هذا الوطن الغالي ، لافتاً إلى أن فعاليات المهرجان تستمر لمدة عشرة أيام ، فيما تستمر خيمة التسوق لمدة 90 يومآ . مؤكدآ أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في أستحداث مسار لفريق الهايكينج بجبل الحيلة ، كما سيتم إستحداث مسارات أخرى لمركزي بحر أبوسكينه وقنا .
بعد ذلك أستعرض أمين اللجنة يحي بن محمد العاصمي مسودة الفعاليات ، والتي أشتملت على عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي جاء في مقدمتها شارع الشهداء ، سباق الدراجات الهوائية ، أمسية قبائل أل موسى ، معرض عسير الفوتوغرافي ، أمسية فرقة رجال ألمع الشعبية ، أمسية الجالية السودانية ، فعاليات إدارة التعليم ، أمسية فرقة النماص ،الماراثون الرياضي ، أمسية لفرقة الواديين ،ندوة صحية ، أمسية قبيلة بني ثوعه . مجلس شباب عسير ، الأسرة والطفل ، سباق السيارات ، طيور الجنه ، الفن التشكيلي والمرسم الحر ، الأسر المنتجه ،دورة الشهداء التي ينفذها مكتب دعوة وتوعية الجاليات بمحايل ” تبصرة ” .

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