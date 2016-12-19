وفد طلابي يزور مستشفى النفسية بأبها ويطلع على الخدمات المقدمة للنزلاء

قام وفد طلابي من ثانوية حنين بابها بزيارة لمستشفى الصحة النفسية اطلع على أقسام المستشفى والخدمات المقدمة للنزلاء، كما استمع الطلاب إلى محاضرة تعريفية وتوعويه عن مهام مستشفى النفسية بابها وكيفية استقبال المرضى وطرق تقديم العلاج وأنواع الأمراض النفسية وكيفية آلية التعامل مع المريض النفسي من قبل ذوي المريض قدمها مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الدكتور/ محمد زايد عسيري.

وتأتي هذه الزيارة في أطار المبادرات المجتمعية التي يقدمها المستشفى خارج نطاق الخدمة العلاجية من خلال التعاون مع الجامعات والمدارس في تقديم المشورة والتوجيه لجميع فئات المجتمع فيما يخص توسيع رسالة المستشفى والتعريف بخدماته العلاجية والوقائية المقدمة لمتلقي الخدمات من فئات المجتمع التي عصفت بهم ظروف الحياة

من جانبه قدم مدير مدرسة حنين شكره للمشرف العام على مستشفى الصحة النفسية الأستاذ / منصور بن علي مزهر على تعاونهم وجهودهم في تقديم الرعاية الصحية والنفسية لنزلاء المستشفى.