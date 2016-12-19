بعد التقارب الروسي التركي حول حلب إيران هي المستفيد من مقتل السفير الروسي في أنقره

رجح مراقبون تتواصل معهم صحيفة “المناطق” أن المستفيد الأول من ورا عملية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا “أندريه كارلوف”، هو النظام الإيراني الذي يخشى أن ينعكس التقارب الروسي التركي الأخير على حل أزمة محافظة حلب السورية.

وأضاف المراقبون أن ما يؤكد تورط الأيدي الإيرانية في مقتل السفير الروسي، هو قيام إحدى شبكات التلفزة الإيرانية المقربة من النظام الإيراني بإعلان اغتيال السفير بعد الحادثة مباشرة رغم إعلان وسائل إعلام غربية وتركية إصابة السفير ونقله إلى المستشفى.

وكشف المراقبون أنه مع الاستعداد لعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا محادثات في موسكو غدا الثلاثاء إلا أن هناك خلاف روسي إيراني حاد خلف الكواليس حول قضية حلب الذي أبدت فيه روسيا تقاربا مع تركيا فيما يتعلق بعملية الهدنة وإجلاء سكان شرق حلب.

وما يؤكد فرضية استفادة إيران هو أن روسيا وتركيا تميلان إلى إنها الصراع السوري عن طريق مفاوضات “سورية سورية” وهو ما أكده المحلل السياسي الروسي، “تيمور دويدار” في وقت سابق.

الجدير بالذكر أن ما يرجح احتمالية وقوف النظام الإيراني وراء حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقره، قيام مساعد الرئيس الإيراني “اسحاق جهانكيري” بإلغاء زيارته المقررة إلى تركيا اليوم قبل الحادثة بساعات.

وكان اغتيال السفير الروسي قد تم على يد رجل مسلح دخل إلى مبنى “متحف الفن الحديث” في أنقرة حيث كان يجري افتتاح المعرض المصور “روسيا بعيون أتراك”، وأطلق النار على السفير أندريه كارلوف، الذي كان يلقي كلمة في ذلك الحين وأصابه.

وشهدت العلاقات بين روسياو تركيا تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة بعد اتصالات متبادلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.