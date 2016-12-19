بلدية المجاردة تضع لمساتها الأخيرة قبيل انطلاق (المجاردة أجمل)

يدشن محافظ المجاردة عبدالله بن سعد الرعيني يوم الخميس القادم فعاليات وبرامج ملتقى المجاردة الشتوي 1438هـ تحت شعار “المجاردة أجمل” والذي يتضمن مهرجان العسل الكبير الخامس وتدشين شارع الفن الذي تنفذه وتنظمه بلدية المحافظة . بحضور أمين منطقة عسير المهندس صالح القاضي ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة عسير المهندس محمد العمره ومدير عام الزراعة في منطفة عسير المهندس فهد الفرطيش وعدد من المسئولين بمنطقة عسير ومحافظي المحافظات .

وأوضح رئيس بلدية المجاردة المهندس عبدالله بن دلبوح أن بلدية المجاردة انشأت عدة مواقع للتنزه للمواطنين والزوار في المحافظة ومراكزها ، كما نفذت مشاريع الساحات الشعبية وملاعب كرة قدم للشباب في المحافظة ومراكز خاط وثربان . وهيأت المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات في المحافظة ومراكزها من أجل استقبال أهالي المحافظة والمراكز والزوار ، وكنوع من الترفيه والرياضة جهزت البلدية الممشى الواقع خلف المستشفى العام بالمحافظة بأجهزة رياضية لمرتادي الحدائق المجاورة للمستشفى والممشى .

وكنوع من استشعار المسئولية الاجتماعية للبلدية انشأت مركز حضاري يحتوي صالة اجتماعات راقية ، ومجلس استقبال مؤثث بالكامل وجناح خاص لكبار الشخصيات مجهز بكافة الخدمات ، ومسرح مجهز بأحدث الأجهزة الصوتية يتسع لأكثر من 300 شخص .

ويواصل بالقول أن البلدية ضاعفت جهودها في تجهيز وتهيئة كافة المواقع السياحية في المحافظة ، وخاصة موقعي شارع الفن وقرية ربوع بلادي والتي ستقام فيها فعاليات الملتقى ومنها مهرجان العسل بالمحافظة ، وقال ابن دلبوح أن البلدية هيأت “شارع الفن” والذي يبلغ طوله 800 متر ويحتوي على مسارين ويقع خلف مستشفى المجاردة العام ، ويحوي عدد من الحدائق والمسطحات الخضراء الخاصة بالعائلات والأخرى بالعزاب المجهزة بجميع الخدمات من دورات مياه وغيرها ومصليات متنقلة وعقود الإنارة وإنارة الليزر ، وأطقم النظافة المتواصلة .

وأضاف بن دلبوح أن هذا الشارع سيضم نخبة من أعمال الفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين بالمنطقة ، وأشار إلى أن البلدية قامت بتجهيز الشارع من حيث أعمال الدهانات والرسومات والإنارة وتجهيز الحدائق المجاورة لشارع الفن ، وتجهيز مواقع للمرسم الحر ومرسم الطفل ومعارض فنية يشارك فيها نخبة من الفنانين التشكيليين بالمنطقة إضافة إلى فناني المحافظة ومراكزها ، ومواقع للمصورين الفوتوغرافيين حيث تستضيف المحافظة أعضاء فريق المصورين الفوتوغرافيين في عسير وسيخصص لهم جناح خاص في الشارع لابراز ما لديهم من صور عن المجاردة ومراكزها ومواقعها السياحية ، اضافة إلى عرض أبرز الصور لمصورين المحافظة ومراكزها ، والأسر المنتجة التي ستحظى بإقبال كبير خلال هذه الفعاليات .

وختم ابن دلبوح حديثه بأن هذه الفعالية ستثري السياحة بالمحافظة وأن البلدية ستقدم كافة الخدمات والتسهيلات الخدمية والبلدية من أجل إنجاح هذا الملتقى ، وألمح إلى أن محافظة المجاردة تحظى بإقبال كبير من الزوار وخاصة في موسم الشتاء لما تتمتع به من أجواء رائعة خلال موسم الشتاء ، بالإضافة إلى المشاريع البلدية والسياحية التي أنشأتها البلدية خدمة للأهالي والزوار ، وتمنى إقامة ماتعة لزوار المحافظة