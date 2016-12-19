 انطلاق التصفيات الختامية لمشروع الخط العربي و الزخرفة الإسلامية بتعليم المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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انطلاق التصفيات الختامية لمشروع الخط العربي و الزخرفة الإسلامية بتعليم المدينة

انطلاق التصفيات الختامية لمشروع الخط العربي و الزخرفة الإسلامية بتعليم المدينة
المناطق_المدينة

برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة انطلقت صباح اليوم الأحد 18 / 3 / 1438 هـ التصفيات الختامية للمشروع الوطني للثقافة و الفنون – فرع الفنون – الخط العربي و الزخرفة الإسلامية الذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات بتعليم المدينة تحت إشراف وكالة التعليم (بنات) ممثلة بالإدارة العامة لنشاط الطالبات بالوزارة و تستضيفه إدارة تعليم المدينة في الفترة من 18 – 22 / 3 / 1438 هـ بمشاركة (20) إدارة تعليمية من مناطق المملكة .

بدأت التصفيات باستقبال الوفود المشاركة من قبل اللجان الإشرافية و التنفيذية برئاسة مديرة إدارة نشاط الطالبات بالمدينة الأستاذة ليلى العمري ثم انطلقت الورش التأهيلية التنافسية للمجال العملي في مسار الخط العربي “حضارة و إبداع , و مسار الزخرفة الإسلامية “حديث و حضارة” و مسار الحروفيات و حضرته (38) طالبة , و الورش الإثرائية للمجال النظري لطالبات البحث العلمي و حضرته (12) طالبة و تستمر لمدة يومين وسط منظومة مكتملة من اللجان العاملة بقيادة منسقة المشروع بالمنطقة الأستاذة رائدة بدوي و بحضور عشر محكمات من الأكاديميات و المشرفات و بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية .

و في كلمة للدكتورة منال الرويشد مديرة إدارة النشاط الفني والمهني بالوزارة قالت : نحن الآن في مرحلة حصاد مشترك لجهد كبير مثمر من الإدارات التعليمية على وجه العموم ومن الإدارة المستضيفة على وجه الخصوص و أبارك لبناتي الطالبات تأهلهن للمرحلة الأخيرة للتصفيات الوطنية للمشروع وأشكر جهود زميلاتي في الإدارة و أخص المنسق العام في الوزارة الأستاذة وردة الرزوق كما أشكر مديرة عام النشاط ووكيل التعليم بنات ومعالي الوزير لدعم المشروع بالموافقات و إتاحة تنفيذه ولا أنسى أبداً فضل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل فبعد الله له الفضل في انطلاق هذا المشروع في التعليم العام , مرة أخرى أشكر مدير تعليم المدينة والمساعدة للشؤون التعليمية والأستاذة ليلي العمري مديرة نشاط الطالبات في المدينة والمنسقة للمشروع الرائدة بجديتها وعملها الدؤوب مديرة إدارة النشاط الفني والمهني في المدينة الأستاذة رائدة بدوي والشكر لكل من له دور في نجاح العمل وتنفيذه , شكرا لكل منسقات المشروع في المملكة ولكل المدربات ولكل من له فضل في اكتساب مهارة الخط العربي والزخرفة الإسلامية

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