أزمة قلبيه وراء وفاة الدبلوماسي القطري “حسن المهندي” في أحد فنادق القاهرة

أكد تقرير الطب الشرعي الذي باشر حادثة وفاة الدبلوماسي القطري السفير “حسن المهندي” في أحد فنادق القاهرة، أن وفاة الدبلوماسي كانت طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وراء الوفاة، حيث تبين من معاينة الجثمان عدم وجود أية إصابات في جسم الدبلوماسي القطري.

وحين مباشرتها الحادثة استمعت النيابة المصرية إلى عمال الفندق الذين أكدوا عدم صعود أي شخص إلى غرفة المهندي، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة التي أثبتت عدم دخول أي شخص إلى الغرفة.

وكشفت التحقيقات أن الدبلوماسي “حسن المهندي” حضر منذ أيام إلى القاهرة لحضور مؤتمر حقوقي وبسؤال سائقه أمام النيابة قال إنه اكتشف الواقعة بعد قيامه بالاتصال به عدة مرات ولم يستجب فتوجه بعدها إلى غرفته فوجده قد فارق الحياة.

وكانت تقارير إعلامية قطرية٬ قد ذكرت أن تواجد المنهدي في القاهرة٬ كان لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة٬ كرئيس لوفد دولة قطر، ونقلت تلك التقارير أن السلطات القطر طلبت تسلم الجثة دون تشريح.