 ولي ولي العهد يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمناقشة عرض وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ولي ولي العهد يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمناقشة عرض وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة

ولي ولي العهد يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمناقشة عرض وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439 هـ (2017) م.

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