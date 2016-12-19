الجيش اليمني يحبط هجوما للميليشيا في تعز ويكبدها خسائر فادحة

أحبط الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، هجومًا لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، على المواقع المحررة في محافظة تعز، وتمكنا من تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري قوله ،اليوم، “إن سبعة مسلحين قتلوا على الأقل بينهم قياديين بارزين في الميليشيا فيما جرح العشرات أثناء محاولة عناصر الميليشيا السيطرة على مواقع في محيط الدفاع الجوي غرب تعز ومحيط معسكر التشريفات شرق المدينة”.

وأضاف “أن الجيش اليمني حرر عددًا من المباني المطلة على معسكر التشريفات، فيما دارت معارك عنيفة في حي العسكري وفي بازرعة، ومنطقة عشملة غرب تعز، ومنطقة الصومعة بالزنوج”.

كما دارت معارك في الريف الشمالي الغربي لتعز في منطقة ميراب مقبنة، وردت الميليشيا على هزيمتها بقصف كثيف على الأحياء السكنية لمدينة تعز، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين يمنيين وإصابة ستة آخرين، في أحياء بير باشا، وشارع الثلاثين، ومحيط جبل هان، غرب المدينة، وحي التحرير الأسفل، والروضة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.