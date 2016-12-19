 الجيش اليمني يحبط هجوما للميليشيا في تعز ويكبدها خسائر فادحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

شامل الذكور بالرياض يستقبل طلاب الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام قمم جبال الكتب تجذب مثقفين وأدباء وزوار معرض جدة الدولي للكتاب الجيش اليمني يحبط هجوما للميليشيا في تعز ويكبدها خسائر فادحة ولي ولي العهد يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمناقشة عرض وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة أزمة قلبيه وراء وفاة الدبلوماسي القطري “حسن المهندي” في أحد فنادق القاهرة انطلاق التصفيات الختامية لمشروع الخط العربي و الزخرفة الإسلامية بتعليم المدينة في إطار العلاقة بين المال والأعمال ودعم الحراك الثقافي.. غرفة جدة تؤكد رعايتها الفاعلة لمعرض جدة الدولي للكتاب بلدية المجاردة تضع لمساتها الأخيرة قبيل انطلاق (المجاردة أجمل) وفد طلابي يزور مستشفى النفسية بأبها ويطلع على الخدمات المقدمة للنزلاء بعد التقارب الروسي التركي حول حلب إيران هي المستفيد من مقتل السفير الروسي في أنقره محافظ محايل يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان محايل “الائتلاف السوري” يبحث وضع حلب ويطلق “دائرة العلاقات الخارجية”

الجيش اليمني يحبط هجوما للميليشيا في تعز ويكبدها خسائر فادحة

الجيش اليمني يحبط هجوما للميليشيا في تعز ويكبدها خسائر فادحة
المناطق_وكالات

أحبط الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، هجومًا لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، على المواقع المحررة في محافظة تعز، وتمكنا من تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري قوله ،اليوم، “إن سبعة مسلحين قتلوا على الأقل بينهم قياديين بارزين في الميليشيا فيما جرح العشرات أثناء محاولة عناصر الميليشيا السيطرة على مواقع في محيط الدفاع الجوي غرب تعز ومحيط معسكر التشريفات شرق المدينة”.

وأضاف “أن الجيش اليمني حرر عددًا من المباني المطلة على معسكر التشريفات، فيما دارت معارك عنيفة في حي العسكري وفي بازرعة، ومنطقة عشملة غرب تعز، ومنطقة الصومعة بالزنوج”.

كما دارت معارك في الريف الشمالي الغربي لتعز في منطقة ميراب مقبنة، وردت الميليشيا على هزيمتها بقصف كثيف على الأحياء السكنية لمدينة تعز، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين يمنيين وإصابة ستة آخرين، في أحياء بير باشا، وشارع الثلاثين، ومحيط جبل هان، غرب المدينة، وحي التحرير الأسفل، والروضة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>