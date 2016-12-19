 قمم جبال الكتب تجذب مثقفين وأدباء وزوار معرض جدة الدولي للكتاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 20 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

شامل الذكور بالرياض يستقبل طلاب الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام قمم جبال الكتب تجذب مثقفين وأدباء وزوار معرض جدة الدولي للكتاب الجيش اليمني يحبط هجوما للميليشيا في تعز ويكبدها خسائر فادحة ولي ولي العهد يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمناقشة عرض وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة أزمة قلبيه وراء وفاة الدبلوماسي القطري “حسن المهندي” في أحد فنادق القاهرة انطلاق التصفيات الختامية لمشروع الخط العربي و الزخرفة الإسلامية بتعليم المدينة في إطار العلاقة بين المال والأعمال ودعم الحراك الثقافي.. غرفة جدة تؤكد رعايتها الفاعلة لمعرض جدة الدولي للكتاب بلدية المجاردة تضع لمساتها الأخيرة قبيل انطلاق (المجاردة أجمل) وفد طلابي يزور مستشفى النفسية بأبها ويطلع على الخدمات المقدمة للنزلاء بعد التقارب الروسي التركي حول حلب إيران هي المستفيد من مقتل السفير الروسي في أنقره محافظ محايل يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان محايل “الائتلاف السوري” يبحث وضع حلب ويطلق “دائرة العلاقات الخارجية”

قمم جبال الكتب تجذب مثقفين وأدباء وزوار معرض جدة الدولي للكتاب

قمم جبال الكتب تجذب مثقفين وأدباء وزوار معرض جدة الدولي للكتاب
المناطق_جدة
 جذبت قمم جبال الكتب في معرض جدة الدولي الثاني للكتاب أعداد كبيرة من الزوار باختلاف أوتنوع ثقافاتهم وميولهم وفئاتهم العمرية حيث لاقت اعجابهم بأشكالها الشبيه بالتضاريس الجبلية .
    وتنوعت تضاريس الثقافة في المعرض لتلامس كافة احتياجات ورغبات الزوار وبتنوع فئاتهم العمرية وثقافتهم المتنوعة, حيث توافد الزوار على أدوار الكتب بشراهه لسد مايحتاجه الزوار من موارد ثقافية.
      وتجولت العربات والحقائب المحمله بالكتب في أرجاء المعرض بما تحويه من أركان تهتم بجانب المثقفين والمفكرين والشعراء، وأجنحة أخرى تهتم بثقافة وكل مايخص المرأة وميولها في بيئة تسمح لها بإثراء ثقافتها بكل اريحيه وخصوصية,إلى جانب الأجنحة التي تهتم وتتعلق بالطفل وتنمي فكره الثقافي وتعليمه بطرق وأساليب مبتكرة.
     كما ظهر معرض الكتاب بصورة مشوقة وجاذبة من حيث التجهيزات وكفاءة عرض الكتب بطرق منظمة يسهل عملية استعراض عناوينها التي تصل لـ مليون عنوان في شتى أوعية المعرفة تقدمها 450 دار نشر محلية وعربية وعالمية .
      وساهمت نخبة من المفكرين ورجالات الثقافة والأدب في إثراء هذا الحراك في فعالياته المصاحبة من ندوات ومحاضرات وأمسيات تتغنى بتطور الحركة الثقافية في المملكة في تهيئة بيئة ملائمة تكفل مسيرة الثقافة والأدب والعلم .
      واستطاع الزواربحرصهم على اقتناء مختلف الكتب المتخصصة في الروايات الشعر والأدب والنواحي المعرفية الأخرى أن يضعوا بصمتهم على الخارطة الثقافية ، ليست محلياً فحسب بل على مستوى العالم .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>