 مجلس التعاون يرحب ببيان (الرباعية) لإحلال السلام في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مجلس التعاون يرحب ببيان (الرباعية) لإحلال السلام في اليمن

مجلس التعاون يرحب ببيان (الرباعية) لإحلال السلام في اليمن
المناطق_واس

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية لإحلال السلام في اليمن، الذي عقد في الرياض بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول أعضاء اللجنة، وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بمشاركة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريح له :” إن دول مجلس التعاون تساند جهود اللجنة الرباعية من أجل حث جميع الأطراف على العودة الى طاولة المفاوضات لإحلال السلام الشامل في الجمهورية اليمنية، وهي تشيد بما تضمنه البيان من أن المبادرة المقترحة من الأمم المتحدة ستكون أساسا لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني”.

وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون تؤكد دعمها ومساندتها لليمن الشقيق، وهي تأمل أن تسفر جهود اللجنة الرباعية عن وقف لإطلاق النار في اليمن، واستئناف مفاوضات السلام، وايصال مساعدات الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني في جميع المحافظات للتخفيف من معاناته.

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