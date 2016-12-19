قطر تكشف عن خوذة مكيفة لتسهيل مهام العمال في (مونديال 2022)

كشفت الدوحة اليوم الاثنين عن خوذة مكيفة مبتكرة تم تصميمها وتطويرها من قبل كبار الباحثين في قطر لديها القدرة على خفض حرارة الجلد بشكل ملحوظ في أوساط عمال البناء بنسبة تصل إلى 10 درجات مئوية، وذلك في سبيل تسهيل عمل القائمين على أعمال البناء في المواقع المستضيفة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر

وبحسب الباحثين العاملين على هذا النظام الجديد في جامعة قطر، من شأن هذا الابتكار إتاحة ظروف عمل أكثر أمناً وراحة خلال أشهر الصيف.

وتعرضت قطر لبعض الانتقادات بسبب أوضاع العمال في المواقع المستضيفة لكأس العالم 2022 خاصة وان الدوحة تعاني من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الصيف.

ووفقا للجنة المشاريع والإرث فإن هذه الخوذ التي تعمل بالطاقة الشمسية خضعت لاختبارات دقيقة وصارمة، كما حصلت على براءة الاختراع في جميع أنحاء العالم ودخلت مرحلة الإنتاج على أيدي مجموعة من العلماء المقيمين في الدوحة، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة أسباير زون.