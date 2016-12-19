سُحبت مساء اليوم قرعة بطولة السنابات لرعاية مراكز و أكاديميات الطائف لكرة القدم لفئة البراعم و التي تنطلق مباريتها يوم غدٍ الثلاثاء .
و تعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها على مستوى محافظة الطائف و هي نتاج فكر شباب الطائف و نتيجة للإنتشار الواسع لبرنامج سناب شات .
و تقام هذه البطولة على ملاعب صدى الملاعب و تحت مظلة رابطة الأحياء بمحافظة الطائف .
و أجريت القرعة بحضور الأستاذ زكي الشافعي أمين عام رابطة الأحياء بالطائف و الأستاذ سعيد الغامدي رئيس شؤون اللاعبين عدد من مشاهير برنامج السناب شات .
و يشارك في البطولة ثمان فرق قسمت إلى مجموعتين :
المجموعة ( أ )
1- الوداد
2- زمن الرياضة
3- النجم العربي
4- مود الطائف
المجموعة ( ب )
1- الفيصل
2- صدى الملاعب
3- كل الرياضة
4- النايف
هذا و ستقدم اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيمة للفرق المشاركة و اللاعبين البارزين كما وعدت اللجنة بإقامة حفل ختامي سيكون مميز جداً وحديث المجتمع الرياضي بالطائف .
و يشارك عدد من حسابات برنامج سناب شات في رعاية فرق هذه البطولة و هي :
1- سناب ورد الطائف
2- سناب مود الطائف
3- سناب الطائف الآن
4- سناب شيلات ليل و مطر
5- سناب نبض الطائف
6- سناب السعر المنافس
7- سناب لايف الزود
8- سناب عين المملكة
بطولة سنابات الطائف لفئة البراعم تنطلق غداً بالطائف
سُحبت مساء اليوم قرعة بطولة السنابات لرعاية مراكز و أكاديميات الطائف لكرة القدم لفئة البراعم و التي تنطلق مباريتها يوم غدٍ الثلاثاء .
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