بطولة سنابات الطائف لفئة البراعم تنطلق غداً بالطائف

سُحبت مساء اليوم قرعة بطولة السنابات لرعاية مراكز و أكاديميات الطائف لكرة القدم لفئة البراعم و التي تنطلق مباريتها يوم غدٍ الثلاثاء .

و تعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها على مستوى محافظة الطائف و هي نتاج فكر شباب الطائف و نتيجة للإنتشار الواسع لبرنامج سناب شات .

و تقام هذه البطولة على ملاعب صدى الملاعب و تحت مظلة رابطة الأحياء بمحافظة الطائف .

و أجريت القرعة بحضور الأستاذ زكي الشافعي أمين عام رابطة الأحياء بالطائف و الأستاذ سعيد الغامدي رئيس شؤون اللاعبين عدد من مشاهير برنامج السناب شات .

و يشارك في البطولة ثمان فرق قسمت إلى مجموعتين :

المجموعة ( أ )

1- الوداد

2- زمن الرياضة

3- النجم العربي

4- مود الطائف

المجموعة ( ب )

1- الفيصل

2- صدى الملاعب

3- كل الرياضة

4- النايف

هذا و ستقدم اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيمة للفرق المشاركة و اللاعبين البارزين كما وعدت اللجنة بإقامة حفل ختامي سيكون مميز جداً وحديث المجتمع الرياضي بالطائف .

و يشارك عدد من حسابات برنامج سناب شات في رعاية فرق هذه البطولة و هي :

1- سناب ورد الطائف

2- سناب مود الطائف

3- سناب الطائف الآن

4- سناب شيلات ليل و مطر

5- سناب نبض الطائف

6- سناب السعر المنافس

7- سناب لايف الزود

8- سناب عين المملكة