 دراسة: كافح تسوس الأسنان والتهاب اللثة بـ”الزبيب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دراسة: كافح تسوس الأسنان والتهاب اللثة بـ”الزبيب”

دراسة: كافح تسوس الأسنان والتهاب اللثة بـ”الزبيب”
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن ثمرة الزبيب غنية بخمسة مركبات كيميائية نباتية تعمل على مكافحة البكتيريا، التي تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

وقالت الدراسة، إن مركبات ثمرة الزبيب الكيميائية مضادة للأكسدة وتمنع التصاق البكتيريا بسطح الفم، مما يمنع تكون طبقة البلاك الجرثومية على الأسنان.

وأضافت: أن التحليلات المعملية أثبتت أن الكيماويات ذات الأصل النباتي التي يحتويها الزبيب تمنع نمو عدد من البكتيريا المسببة للتسوس وأمراض اللثة.

وبحسب الدراسة، فإن التحليلات المعملية أظهرت وجود خمسة مركبات في الزبيب الخالي من البذور، وهى حمض اليانوليك، والونوليك الدهيد، وحمض بيتولينك، وهيدروكسيمثيل، فرفورال وكل هذه الكيماويات مضادة للأكسدة.

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