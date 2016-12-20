 رئيس STC يتفاعل مع مناشدة ابن لوالدته “يمة أبغى أيفون 6”: ويحقق له أمنيته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رئيس STC يتفاعل مع مناشدة ابن لوالدته “يمة أبغى أيفون 6”: ويحقق له أمنيته

رئيس STC يتفاعل مع مناشدة ابن لوالدته “يمة أبغى أيفون 6”: ويحقق له أمنيته
المناطق - الرياض

تفاعل رئيس شركة الاتصالات السعودية مع رسالة ابن لوالدته يناشدها شراء جوال “آيفون 6” له، مقابل تغيير سلوكياته والالتزام بالصلاة والانضباط في الدراسة، وذلك بتوفير جهاز آيفون له.

وفي الرسالة، طلب الابن من والدته شراء “آيفون 6” مستخدم بقيمة 800 ريال، واعدا إياها أن يبدأ صفحة جديدة في حياته ويتغير ويلتزم بالصلاة، وأن يبرها ويهتم بإخوانه.

وعلى ضوئه، نشر رئيس شركة الاتصالات السعودية الخطاب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، مناشداً الوصول إليه، حيث قال: “أحد يعرف سعد يدلنا عليه؟ صراحة مع الوعود اللي حاطها للوالدة.. يستاهل سعد”.

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