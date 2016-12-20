 “مكياج العزاء”.. ظاهرة انتشرت “محليا” والأسعار تبدأ من 50 ريالا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“مكياج العزاء”.. ظاهرة انتشرت “محليا” والأسعار تبدأ من 50 ريالا

“مكياج العزاء”.. ظاهرة انتشرت “محليا” والأسعار تبدأ من 50 ريالا
المناطق - الرياض

ظهرت في الآونة الأخيرة طريقة مكياج خاصة بالعزاء بأسعار تبدأ من 50 ريالا، وذلك على خلاف العادة التي تذهب فيها النساء إلى المشاغل بغرض الزينة من أجل الحفلات والمناسبات السعيدة.

وقالت مسؤولة عن مشغل، إن هذه الطريقة تملك طابعا خاصا ينبغي وضعه على وجه المرأة التي تريد الذهاب إلى العزاء، مشيرة إلى أن المكياج يجب أن يكون من الألوان المطفية مع إخفاء أي بروز على الوجه، دون الاهتمام بالكحل الموجود على العينين.

وأكدت أن أسعار هذه الخدمة، التي تعتبر جديدة إلى حد ما، تبدأ من 50 ريالا في حين يرتفع السعر في حال ذهبت الماكيرات إلى المنازل شريطة ألا يعملن على وضع المكياج لأكثر من ست فتيات في منزل واحد.

فيما أوضحت خبيرة  المكياج فاطمة محمد، أن هذا الموضة الجديدة من المكياج مماثلة للصورة الحزينة التي تظهر بها الفنانات والممثلات أثناء المسلسلات التلفزيونية، وهو تصرف حديث الهدف من ورائه الربح المادي، وذلك بعد تنوع أساليب التسويق التي أصبحت أكثر المشاغل تتفنن فيها وتضع أسعارا لها.

وأضافت “أصبح الإقبال متزايدا على هذه الأنواع من المكياج، والسبب الأول هو التقليد”، مؤكدة أن معظم أنواع التجميل لا تحتاج إلى هذا الأمر كون أن الفتاة قادرة على إظهار ذاتها بالشكل المطلوب متى ما وفرت لنفسها الأدوات التي تسهم في ظهورها دون أي تكلف في أكثر المناسبات، وفقاً لـ”الوطن”.

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