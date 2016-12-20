رئيس الفلبين: سأنظم إعدامات يومية بين خمسة أو ستة كل يوم

طالب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي “بخمسة أو ستة إعدامات يومياً” لمكافحة الجريمة بمجرد إعادة العمل بعقوبة الإعدام في بلاده، وفق ما نقلت الإثنين وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن قناة أيه بي سي- سي بي إن الفلبينية.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الفلبيني طالب في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الملاكم الفلبيني الشهير وعضو مجلس الشيوخ الفلبيني، ماني باكياو الثامن والثلاثين، الأحد:”بإعادة العمل سريعاً بالإعدام، وسأنظم إعدامات يومية، بين خمسة أو ستة إعدامات كل يوم”.

وأضاف الرئيس الفلبيني مخاطبا تجار ومهربي المخدرات:” تدمرون بلادي، سأدمر حياتكم”.