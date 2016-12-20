 إيران تغلق مقراتها الدبلوماسية في تركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إيران تغلق مقراتها الدبلوماسية في تركيا

إيران تغلق مقراتها الدبلوماسية في تركيا
المناطق - وكالات

أعلنت السفارة إلإيرانية في العاصمة التركية أنقرة أنها قررت إغلاق مقراتها الدبلوماسية في المدن التركية خوفاً من تعرضها لحادث مماثل أدى بحياة السفير الروسي الاثنين.

وبناء على ما جاء في وكالة “إيسنا” فإن الخارجية الإيرانية قررت إغلاق قنصلياتها في مدن اسطنبول وطرابزون وأرضروم يوم الثلاثاء.

وطالبت السفارة الإيرانية من مواطنيها في تركيا عدم مراجعة القنصليات الإيرانية في المدن المذكورة دون إعطاء تفاصيل أكثر حول هذا القرار المفاجئ.

وقتل السفير الروسي أندريه كارلوف إثر إطلاق نار استهدفه خلال معرض فني بالعاصمة التركية أنقرة الاثنين.

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