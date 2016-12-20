ندوة حول تعزيز انتشار اللغة العربية بالطائف

أقام قسم اللغة العربية بالتعاون مع مكتب التعليم شرق ندوة حول “تعزيز انتشار اللغة العربية ” بمدرسة مصعب بن عمير بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الطائف علي الزهراني وعدد من مديري الإدارات التعليمية ضمن برامجها الاحتفائية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية والتي شملت عروضا طلابية قدمها طلاب متوسطة مصعب بن عمير وقصائد شعرية فصحى صورت الجماليات التي تجسدها مفردات اللغة العربية وابداع توظيفها .

هذا وقد قدم الندوة أستاذ اللسانيات الثقافية بجامعة الطائف د.خالد الغامدي والتي تناولت أهمية ومكانة لغتنا العربية بوصفها هوية جامعة، وليست وسيلة تخاطب وتواصل فحسب، وهو ما تأسست عليه بلادنا الغالية ضمن توجهات قيادتها الحكيمة؛ حيث جعلت العربية جزءاً رئيسا من اسمها، وقامت بتأسيس الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز والكراسي المتخصصة في تمكين العربية ودعمها .

بعد ذلك افتتح الزهراني معرض اللغة العربية والذي تضمن أعمالا فنية ورسومات وتشكيلات بالحرف العربي .