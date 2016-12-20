“أفلاذ” يقيم ملتقى الطفل الأول “تشخيص الواقع واستشراف المستقبل”

برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء وبحضور معالي مدير جامعة الملك فيصل بمحافظة الاحساء أ.د عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي انطلق صباح يوم الاثنين الموافق 20 من شهر ربيع الأول لعام 1438هـ انطلقت فعاليات ملتقى الطفل الأول تحت شعار” تشخيص الواقع واستشراف المستقبل ” الذي ينظمه مركز “أفلاذ” لتنمية الطفل التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية وذلك بدعم من مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية وذلك بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل وذلك بحضور الأمين العام لجمعية البر أ. سمير بن عبدالعزيز العفيصان و مدير الإدارة العامة للتعليم أ. احمد بن محمد الغنيم وعدداً من منسوبي الجامعة وبمشاركة عدد من المهتمين بمجال الطفولة

وأقيم ملتقى الطفل لمدة يوم واحد برعاية استراتيجية من جامعة الملك فيصل بمحافظة الاحساء و رعاية الكترونية من صحيفة الاحساء نيوز الالكترونية ورعاية تلفزيونية من قناة الإخبارية .

وافتتحت فعاليات الملتقى بحفل شارك بتقديمه أطفال الرياحين حيث ابتدئ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة أطفال المركز تلاها كلمة المدير التنفيذي للمركز د. احمد بن حمد البوعلي ثم كلمة الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية أ. سمير بن عبدالعزيز العفيصان تلا ذلك عرض فيديو تعريفي عن المركز ثم كلمة للمدير التنفيذي بالمنطقة الشرقية د. أحمد بن حمد البوعلي.

وناقش ملتقى الطفل الأول عدداً من المحاور خلال اربع جلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى المحور التنموي برئاسة د. مهنا بن عبدالله الدلامي وشمل عدة مواضيع منها ( تنمية المسؤولية للوالدين في الاستخدام الامن لأطفالهم للإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على السلوك الاجتماعي للطفل و آليات توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية ثقافة العمل التطوعي للطفل بالمجتمع السعودي و الوظائف الإعلامية للألعاب الالكترونية للأطفال ) .

وفي الجلسة الثانية تناول المحور الحقوقي برئاسة د. يوسف بن عبداللطيف الجبر عدة مواضيع منها ( الحقوق التربوية والتعليمية للطفل وآليات تفعيل اتفاقية الطفل ودور منظمات المجتمع المدني و التنسيق والتكامل بين الجهات المتخصصة في الطفل و الطفولة ) .

وفي الجلسة الثالثة المحور التعليمي برئاسة أ. أحمد بن محمد بالغنيم عدة مواضيع منها ( القياس الموضوعي لجودة برامج رعاية الأطفال في ضوء القيمة المضافة و الرياضة وصحة الطفل و المهارات الحياتية وتنمية شخصية أطفال الروضة و التفضيلات أطفال الروضة الجمالية للكتب المصورة ) .

وفي الجلسة الرابعة برئاسة د. هدى دليجان الدليجان استعرضت عدة تجارب ميدانية وهي ( هيا نقرأ و تجربة مؤسسة الطفل القارئ في نشر وغرس قيمة القراءة في المجتمع السعودي و الانترنت وثقافة الطفل ).