المدير العام يتفقد جناح تعليم جدة بمعرض الكتاب

قام المدير العام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي مساء “الأحد” بزيارة لجناح تعليم جدة بمعرض الكتاب الثاني بجدة بحضور مساعده للشؤون التعليمية وئيس اللجنة الاشرافية العليا لجناح تعليم جدة بمعرض الكتاب يحيى القحطاني وعدد من القيادات التعليمية .

واستهل الثقفي جولته بتفقد ركن المرأة والطفل واستمع لشرح عن محتوياته التي تنوعت مابين مكتبة الطفل والمشكلات والحلول وحكايتي والحكواتي وقصص الشعوب وغيرها وشارك الأطفال في بعض أنشطتهم .

بعد ذلك انتقل لركن جدة تقرأ والذي ضم لوحة القصص والمهارات اللغوية والخط العربي والألعاب التفاعلية وشاهد كذلك مهارات الطلاب في الإلقاء مشيدا بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج جناح تعليم جدة بشكل يليق بحجم العرس الثقافي الكبير.