 غارات للتحالف تدمر تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيات الحوثي بتعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على جبل كعواش من قبضة الميليشيات غارات للتحالف تدمر تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيات الحوثي بتعز بعد إيران.. أمريكا تغلق سفارتها فى تركيا ندوة حول تعزيز انتشار اللغة العربية بالطائف “أفلاذ” يقيم ملتقى الطفل الأول “تشخيص الواقع واستشراف المستقبل” المدير العام يتفقد جناح تعليم جدة بمعرض الكتاب بعد حادث برلين.. استنفار فرنسي في الأماكن العامة وحول الأسواق المرور: إلغاء المخالفة المرورية في هذه الحالة المملكة تدين وتستنكر مقتل السفير الروسي في تركيا إيران تغلق مقراتها الدبلوماسية في تركيا تبسّموا دائما.. 5 فوائد ستعود على صحتكم ومزاجكم العام مقتل 20 عنصرا مواليا للنظام السوري قرب تدمر

غارات للتحالف تدمر تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيات الحوثي بتعز

غارات للتحالف تدمر تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيات الحوثي بتعز
المناطق- وكالات

دمرت غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات أثناء مرورها بين منطقتي الراهدة والشريجة التابعة لمحافظة تعز، إذ كانت في طريقها إلى مناطق التماس بين محافظتي تعز ولحج بوسط البلاد.

وأوضحت مصادر في الجيش اليمني، أن ثلاث غارات جوية نفذها طيران التحالف بمناطق بين الشريجة والراهدة استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين وتم تدمير دبابة، بينما استهدفت غارة أخرى مدفعا للميليشيات بمنطقة ثبره، وأخرى استهدفت موقعا لتجمعات الانقلابيين في ثبره نفسها، ووقوع عدد من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تقوم بعمليات نقل لعدد كبير منهم.

ومنذ أسابيع تشتد المواجهات بضراوة في مناطق التماس بين محافظتي تعز ولحج، حيث تتركز المواجهات في جبهات شمال غربي كرش ومنطقة الحويمي والجبال الاستراتيجية القريبة من الشريجة ومناطق القبيطة، وسط تقدم كبير لقوات الشرعية ناحية مناطق تعز، وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي تسيطر فيه قوات الجيش اليمني على كامل أراضي محافظة لحج وأجزاء من مناطق ومديريات محافظة تعز.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>