الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على جبل كعواش من قبضة الميليشيات

وقالت مصادر محلية وأخرى عسكرية إن قوات الجيش اليمني في منطقة ذي ناعم في محافظة البيضاء حققت انتصارات جديدة بالمنطقة ونجحت في فرض سيطرتها الكاملة على جبل كعواش من قبضة الميليشيات وحققت تقدما بعدد من الجبهات والمواقع المجاورة، عقب سلسلة من الكمائن التي نصبتها للميليشيات، لافتين إلى نجاعة حرب العصابات كأسلوب ناجح في استنزاف الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال العميد ركن أحمد علي الحميقاني وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، إن الميليشيات تحشد منذ 3 أيام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقع آل عبيد في منطقة آل مظفر، مشيرًا إلى رصد وصول دبابتين وعدة مدرعات وأطقم للميليشيات في محاولة منها لاختراق جبهات الجيش اليمني واستعادة المواقع التي خسرتها الأسبوع الماضي.

وزاد تواصل الميليشيات قصفها للمناطق والقرى الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للشرعية حيث قامت أمس وأول من أمس بإمطار قرى الزاهر ومناطق آل حميقان بمدفعية الدبابات والبي إم بي والهاونات مستهدفة بدرجة رئيسية مناطق المحصن وكساد ولجردي والحبج في محاولة منهم لاستعادة جبل كساد الاستراتيجي الذي يطل على 3 محافظات هي البيضاء ولحج وأبين.