 الجبير: لا حل سياسياً في سوريا دون رحيل النظام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الجبير: لا حل سياسياً في سوريا دون رحيل النظام

الجبير: لا حل سياسياً في سوريا دون رحيل النظام
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أنه إذا فشل المجتمع الدولي في إيجاد وسيلة ضغط على النظام السوري، فلن نتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وقال عادل الجبير خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الطارئ بشأن حلب في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، إن النظام السورى عليه تحمل ما يحدث في سوريا، موضحاً أن النظام السورى سعى لإبادة شعبه عن طريق الميلشيات المسلحة.

وأوضح الجبير أنه دون إبعاد النظام السوري عن الحكم لن يتم الوصول إلى حل سياسي.

وتساءل: “لم نقول كيف نصل لحل سياسي؟ الكل يريد ذلك، ولكن السؤال كيف نفرض الضغوط اللازمة على النظام (السوري) للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي؟”.

وقال: “إذا لم نستطع إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري، فلن نستطع الوصول إلى حل سياسي وسيستمر القتل والتشريد والظلم في سوريا وسنتحمل مسؤولية ذلك أمام الله وأمام الشعب السوري”.

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