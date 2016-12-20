وزراء الخارجية العرب ينددون بمقتل السفير الروسي في تركيا

ندد وزراء الخارجية العرب “بالعملية الإرهابية” التي أسفرت عن مقتل السفير الروسي لدى تركيا مساء امس الإثنين.

وقتل السفير أندريه كارلوف بالرصاص خلال إلقائه كلمة في معرض فني بالعاصمة التركية أنقرة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن الوزراء نددوا بالهجوم في بيان صدر في ختام اجتماعهم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وعبروا عن تعازيهم “لحكومة وشعب روسيا ولعائلة السفير”.

ودان الوزراء “الإرهاب في كافة صوره وأشكاله”، ودعوا إلى تضافر الجهود الدولية “من أجل مواجهة هذه الظاهرة البغيضة بشكل قوي وحاسم في ضوء ما تمثله من خطر متزايد على الأمن والاستقرار الدوليين”.