 وزراء الخارجية العرب ينددون بمقتل السفير الروسي في تركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

وزراء الخارجية العرب ينددون بمقتل السفير الروسي في تركيا الجبير: لا حل سياسياً في سوريا دون رحيل النظام الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على جبل كعواش من قبضة الميليشيات غارات للتحالف تدمر تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيات الحوثي بتعز بعد إيران.. أمريكا تغلق سفارتها فى تركيا ندوة حول تعزيز انتشار اللغة العربية بالطائف “أفلاذ” يقيم ملتقى الطفل الأول “تشخيص الواقع واستشراف المستقبل” المدير العام يتفقد جناح تعليم جدة بمعرض الكتاب بعد حادث برلين.. استنفار فرنسي في الأماكن العامة وحول الأسواق المرور: إلغاء المخالفة المرورية في هذه الحالة المملكة تدين وتستنكر مقتل السفير الروسي في تركيا إيران تغلق مقراتها الدبلوماسية في تركيا

وزراء الخارجية العرب ينددون بمقتل السفير الروسي في تركيا

وزراء الخارجية العرب ينددون بمقتل السفير الروسي في تركيا
المناطق - وكالات

ندد وزراء الخارجية العرب “بالعملية الإرهابية” التي أسفرت عن مقتل السفير الروسي لدى تركيا مساء امس الإثنين.

وقتل السفير أندريه كارلوف بالرصاص خلال إلقائه كلمة في معرض فني بالعاصمة التركية أنقرة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن الوزراء نددوا بالهجوم في بيان صدر في ختام اجتماعهم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وعبروا عن تعازيهم “لحكومة وشعب روسيا ولعائلة السفير”.

ودان الوزراء “الإرهاب في كافة صوره وأشكاله”، ودعوا إلى تضافر الجهود الدولية “من أجل مواجهة هذه الظاهرة البغيضة بشكل قوي وحاسم في ضوء ما تمثله من خطر متزايد على الأمن والاستقرار الدوليين”.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>