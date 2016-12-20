 مؤسس “كريم”: سنكون أكبر شركة توفر فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مؤسس “كريم”: سنكون أكبر شركة توفر فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص

مؤسس “كريم”: سنكون أكبر شركة توفر فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص
المناطق - متابعات

قال المؤسس في شركة “كريم” عبدالله إلياس، إن شركته ستكون أكبر شركة في القطاع الخاص تتيح فرص عمل للسعوديين بنهاية العام 2017، مبينا أنها ستكون أكبر حتى من “ارامكو السعودية”.

 وأشار إلياس حسبما أوردت صحيفة “الحياة”، إلى أن عدد المنضمين للعمل تحت مظلة الشركة يومياً ينمو بسرعة.

 وكان مجلس إدارة “الاتصالات السعودية” قد وافق مؤخراً على شراء حصة تبلغ 10 % في شركة “كريم” بقيمة 375 مليون ريال.

 وتأسست شركة “كريم” في شهر يوليو عام 2012 من طرف كل من مدثر شيخة وماغنس اولسن، وهما مستشاران سابقان في شركة مكنزي، ليلتحق بهما بعدها الدكتور عبدالله الياس.

 وتقدم كريم خدمة النقل بالسيارات من خلال تطبيق الهاتف المتحرّك، حيث يستطيع العملاء طلب سيارة عبر تطبيقات خدمة كريم أو الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بمركز الخدمة، وتضمّ الشركة اليوم نحو 3 ملايين مستخدم، وأكثر من 50 ألف سائق.

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