 الصين تعيد “الغواصة” للولايات المتحدة إثر مشاورات “ودية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الصين تعيد “الغواصة” للولايات المتحدة إثر مشاورات “ودية”

الصين تعيد “الغواصة” للولايات المتحدة إثر مشاورات “ودية”
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين أعادت للولايات المتحدة الثلاثاء المسبار التابع للبحرية الأميركية الذي كانت صادرته في بحر الصين الجنوبي.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته على موقعها الإلكتروني،”إنه بعد مشاورات ودية، أتمت الصين والولايات المتحدة في 20 ديسمبر ظهرا في بحر الصين الجنوبي عملية إعادة المسبار البحري الأميركي”.

واحتجزت البحرية الصينية الغواصة المخصصة لعلوم المحيطات، الخميس الماضي قبالة ساحل الفلبين، وذلك في أول عملية احتجاز من نوعها تعيها الذاكرة الحية.

وأجرى الجيشيان الصيني والأميركي خلال الأيام الماضية محادثات “دون عوائق” بشأن إعادة الغواصة غير المأهولة.

واتهمت وزارة الدفاع الصينية واشنطن في وقت سابق بتضخيم الأمر، بعد أن قدمت الأخيرة احتجاجا رسميا لدى بكين طالبت فيه بإعادة الغواصة.

وتنظر الصين بعين الريبة الشديدة لأي أنشطة عسكرية أميركية في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريبا.

وتقول وسائل إعلام رسمية وخبراء إن استخدام الغواصة جزء من المحاولات الأميركية للاستطلاع في الممر المائي المتنازع عليه.

وتدخل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في واقعة احتجاز الغواصة غير المعتادة، بتغريدتين استفزازيتين اتهم فيهما بكين بسرقة الغواصة.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بانتهاج سياسات أكثر صرامة في التعامل مع الصين، بشأن سياساتها الاقتصادية والعسكرية.

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