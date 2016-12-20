 مكتب تعليم شرق (بنات) يفعّل اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار((تعزيز انتشار اللغة العربية)) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مكتب تعليم شرق (بنات) يفعّل اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار((تعزيز انتشار اللغة العربية))

مكتب تعليم شرق (بنات) يفعّل اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار((تعزيز انتشار اللغة العربية))
المناطق - حائل

فعّل مكتب تعليم شرق بنات اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار((تعزيز انتشار اللغة العربية)) أمس الأحد ١٩/ ٣/ ١٤٣٨هـ,والذي يوافق  ١٨/ديسمبر٢٠١٦ من كل عام, وكان التفعيل بمشاركة جميع الأقسام في المكتب الشؤون التعليمية والمدرسية والمشرفات الفنيات والأقسام  والإدارية, وقد تخلل التفعيل عرض مرئي من تنفيذ العلاقات العامة بالمكتب شمل التعريف باليوم العالمي للغة العربية وأسباب اختيار هذا اليوم ليكون اليوم العالمي للغة العربية, وقد تَقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة بعد اقتراح المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسك, تلى ذلك كلمة الأستاذة نوير الشمري مشرفة اللغة العربية بهذه المناسبة للتعريف باللغة العربية وأهميها وضرورة الاعتزاز  بها,  ثم اقيمت مسابقة طرحت فيها أسئلة لغوية,  و تم توزيع الجوائز على الفائزات,

المشاركة المجتمعية لم تغب في هذا اليوم, فقد شارك في الاحتفال طالبات ومعلمات المتوسطة العاشرة, وكانت مشاركتهم بمشهد مسرح العرائس لغة القرآن الكريم,  ومتوسطة لاما العالمية الأهلية بمسرحية عن أهمية اللغة العربية, كما تقدمت مديرة مكتب التعليم شرق الأستاذة حسنا الموكا بالشكر والثناء على جميع الأقسام للمشاركة الفاعلة في هذا اليوم وتوزيع الجوائز على الطالبات والمشاركات. 

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