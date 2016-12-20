 د. الوهيبي يستقبل ثلة من دعاة في أفريقيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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د. الوهيبي يستقبل ثلة من دعاة في أفريقيا

د. الوهيبي يستقبل ثلة من دعاة في أفريقيا
المناطق - الرياض

استقبل معالي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي بمكتبه بالأمانة العامة ثلة من الدعاة والباحثين والمهتمين بالعمل الدعوي في أفريقيا؛ وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة مسيرة العمل الدعوي في إفريقيا، كما جرى مناقشة سبل التعاون المشترك بين الندوة والمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية الإفريقية.

حيث استمع معاليه لشرح وافٍ من الشيخ كمال رزق من إدارة معهد تدريب وتأهيل الدعاة بالخرطوم والدكتور محمد علي إبراهيم الوزير الصومالي السابق للشؤون الاجتماعية، والأستاذ صلاح الدين ملس مدير مركز الدعاة بأثيوبيا حيث قدم الضيوف لمعالي الأمين العام شرحاً وافياً عن البرامج والمشروعات التي تم تنفيذها بشراكة مع الندوة العالمية وبدعم معنوي ومادي كان له أكبر الأثر في تحقيق جملة من النتائج المرضية لصالح الشباب المسلم في مختلف البلدان والمجتمعات الأفريقية.

وقد شكر معالي الأمين العام الضيوف على الزيارة وعلى الشرح الوافي داعياً لهم بالتوفيق والسداد.

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