بمعدل ٣٠ساعة تدريبة مركز موهبين الطائف يدرب طلابه على الذكاء الصناعي

انطلق في مركز الموهوبين بالطائف برنامج “الذكاءالصناعي” الذي يستهدف طلاب فصول الموهوبين المرحلة المتوسطة ذووالميول والاتجاهات تجاه الذكاء الصناعي ،ويتم تتفيذه على أسبوعين بواقع ٣ساعات يوميا وبمعدل ٣٠ساعة تدريبية .

ويهدف البرنامج الذي يديره معلما الموهوبين “الأستاذ جمعان الزهراني والأستاذ أحمد النمري “ويشرف عليه الأستاذ خالد الصايغ إلى محاكاة الذكاء الأنساني ومحاولة تطبيقه على برامج الحاسب الألي واكتشاف طرق تمثيل المعرفة في مجال تطبيق الريبوت من خلال تطبيق المنطق الاستدلالي والاستنباطي والاستقرائي في النظم الذكية والتعلم من الأخطاء .

والجدير بالذكر أن من يدرب الطلاب على هذا البرنامج المدرب الطالب رضوان الجهني الذي سبق أن تلقى عدة دورات تختص بالذكاء الصناعي في داخل المملكة وخارجها .