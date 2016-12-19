 مقتل ضابط إيراني وقيادات للمخلوع صالح في حجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مقتل ضابط إيراني وقيادات للمخلوع صالح في حجة

مقتل ضابط إيراني وقيادات للمخلوع صالح في حجة
المناطق - متابعات

قضت غارة جوية للتحالف العربي استهدفت موقعاً للانقلابيين في محافظة حجة باليمن، أمس الإثنين على ضابط إيراني كبير، وقيادات من حرس المخلوع صالح، كما أصابت مهندسين لبنانيين بجروح بالغة.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة، في بيان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن ضابطاً إيرانياً كبيرا يدعى أبو حيدرة رضائي (47 عاماً) قتل، وأصيب مهندسان لبنانيان يكنيان بأبي عماد (38 عاماً)، وأبي الفضل (34 عاماً) في غارة جوية على موقعهم في حجة .
وأضاف البيان، أن “الضابط في الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع المقدم ركن عبدالله يحيى الموشكي، والملازم حمير علي مصلح الحيمي من القوات الخاصة قتلا في القصف”.

وأشار المركز إلى أن غارة التحالف استهدفت خلية هندسية للانقلابيين كانت قد وصلت إلى ميدي بمحافظة حجة قبل أيام، لتشغيل طائرات استطلاع ترصد مواقع الجيش الوطني ومن ثم استهدافها بالصواريخ الباليستية.

ومن جهة أخرى، ذكر وكيل محافظة صعدة وقائد جبهة علب يوسف دهباش ، أن الخسائر البشرية للميليشيات الانقلابية تقدر بالعشرات، ولا تزال جثثهم متناثرة في مختلف الجبال والمناطق التي سيطر عليها الجيش الوطني بمديرية باقم في صعدة، فضلاً عن أسر 4 عناصر، مؤكداً استعداد الجيش للدخول إلى مدينة صعدة وتحريرها.

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