 “الداخلية” تنهي الدراسات حول إصدار الجواز الإلكتروني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الداخلية” تنهي الدراسات حول إصدار الجواز الإلكتروني

“الداخلية” تنهي الدراسات حول إصدار الجواز الإلكتروني

انتهت المديرية العامة للجوازات وعدداً من الجهات التابعة لوزارة الداخلية من دراسة إصدار الجواز الإلكتروني.
واوضحت مصادر أن الجهات المختصة في المملكة وبالتعاون مع عدد من الدول تعمل على سرعة الانتقال من الجواز الورقي إلى الجواز البلاستيكي.
وفي السياق، قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، خلال احتفال الجوازات بمرور 10 سنوات على التحول الإلكتروني، إن المديرية أنهت إجراءات نقطة العبور الموحد لمواطني دول الخليج بين المملكة والبحرين، وبانتظار إنهاء الجهات الأخرى إجراءاتها للبدء بها.

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