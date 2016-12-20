 حظر مؤقت لاستيراد ثمار الفلفل من مصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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حظر مؤقت لاستيراد ثمار الفلفل من مصر

حظر مؤقت لاستيراد ثمار الفلفل من مصر
واس - الرياض

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتاً استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من جمهورية مصر العربية, بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات.
وتـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.
وأكدت الوزارة حرصها على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية ومنها الخضار الطازجة والفاكهة من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة.

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