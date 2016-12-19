 موجه باردة تنخفض معها درجات الحرارة على مناطق من المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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موجه باردة تنخفض معها درجات الحرارة على مناطق من المملكة

موجه باردة تنخفض معها درجات الحرارة على مناطق من المملكة
واس - الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجه باردة تنخفض معها درجات الحرارة على المناطق الشمالية والغربية ومن ثم الوسطى والشرقية للمملكة يصحب هذا الانخفاض نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة يتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها, كما يتوقع تكون الضباب والصقيع على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى – شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-45 كم/ ساعة. وجنوبية غربية بسرعة 16-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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