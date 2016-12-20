بلدية وسط الدمام: تنفذ 400 حملة وتضبط اكثر من 1800 كرتون خضار وفواكه خلال عام

أصدرت بلدية وسط الدمام تقريرها السنوي لعام 1437هـ، وذلك بخصوص خطط وبرامج متابعة الباعة

المتجولين المخالفين للأنظمة ضمن الحملات المنظمة التي اقامتها لمن يستغلون الارصفة والطرقات بشكل عشوائي ومشوه للمظهر العام حيث تمت في الفترة الماضية حملات ميدانية بلغت ( 400 ) حملة، لضبط الباعة المتجولين المخالفين للأنظمة البلدية، تركزت على منطقة السوق المركزية

والشوارع الرئيسية ومحيط الاحياء السكنية .

وقد ركزت البلدية من خلال الحملات التي نفذتها خلال العام الماضي في ضبط الباعة المتجولين والبسطات المخالفة والسيارات المتجولة، ففي منطقة السوق المركزي قامت الفرق الميدانية بتركيز جهودها على امتداد شارع الملك سعود والمناطق المحيطة به والذي يشهد كثافة استغلال من قبل العمالة الوافدة, وقد انطلقت تلك الحملات بمشاركة شرطة المنطقة الشرقية بالإضافة الى مساندة فرق العمالة والاليات لمقاول أعمال النظافة .

حيث تم اطلاق أكثر من ( 400 ) حملة منذ بداية العام اسفرت عن ضبط أكثر من ( 1800 ) كرتون خضار وفواكه و ( 500 ) قطعة ملابس مستعملة و ( 200 ) قطعة من الاكسسوارات والمواد المتنوعة، بالإضافة الى ضبط ( 22 ) بائع متجول وتطبيق الانظمة البلدية بحقهم, وقد ساهمت الحملات في إلزام أكثر من ( 600 ) مبسط بإخلاء مواقعهم .

وتشهد المنطقة المركزية حملات يومية متعددة من قبل الرقابة الميدانية للبلدية نظرا لكثافة اعداد العمالة وصعوبة تحرك الآليات والمعدات للمساندة في أوقات الذروة المرورية, كما قامت الفرق الميدانية بمتابعة وضبط الباعة المتجولين على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية لبعض الاحياء السكنية وقد تم ضبط ( 5 ) باعة متجولين وكذلك رفع كميات كبيرة من الخضار والفواكه وتم تسليمها الى الجمعيات الخيرية .

ونظرا لما يشكله البيع المتجول من ظاهرة سلبية تتسبب في العديد من الاضرار الصحية والحضارية وضبط حالات عديده من غش المنتجات أو بيع مواد غير صالحة للاستهلاك بالإضافة الى ما تسببه من إعاقة للحركة المرورية في بعض المواقع .

فإن البلدية تؤكد استمرار جهودها المبذولة بالمشاركة مع الادارات المعنية بالأمانة والجهات الحكومية المختصة للحد من ظاهرة البيع المتجول وضبط المخالفين لأنظمة البيع وتطبيق الانظمة البلدية بحقهم، و سعيا لرفع المستوى الحضاري والصحي للبيئة، كما تدعو الأخوة المواطنين والمقيمين الى عدم التعامل مع هؤلاء المخالفين حفاظا على صحتهم وصحة عوائلهم.