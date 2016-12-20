الشرطة الألمانية: هجوم الشاحنة أوقع 12 قتيلا .. والمتهم باكستاني وصل عن طريق البلقان

أعلنت شرطة برلين أنها تتعامل مع الهجوم بالشاحنة على حشد في سوق لعيد الميلاد مساء الاثنين في برلين على أنه “اعتداء ارهابي مرجح”.

وكتبت الشرطة باكرا صباح الثلاثاء على تويتر أن “محققينا يعتبرون ان السائق توجه بالشاحنة بصورة متعمدة صوب الحشد في سوق عيد الميلاد” مشيرة الى أنها تحقق في “اعتداء ارهابي مرجح”.

وكان وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير اعلن خلال الليل إن هناك “اسبابا عديدة للاعتقاد” بأن عملية الدهس اعتداء. وعهد بالتحقيق في النيابة العامة الفدرالية المكلفة تناول قضايا الارهاب.

وذكرت إذاعة “برلين-براندبورج” الألمانية صباح اليوم الثلاثاء أن الرجل المشتبه في قيادته للشاحنة التي دهست جمعا من المواطنين في أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين مساء أمس الاثنين باكستاني.

وذكرت الإذاعة استنادا إلى مصادر أمنية أن المشتبه به المقبوض عليه وصل إلى ألمانيا في 31 ديسمبر عام .2015 وصل عن طريق البلقان.

وبحسب تقرير الإذاعة، فإن المشتبه به معروف لدى الشرطة بسبب ارتكابه جنحا بسيطة. ولم تعلق الشرطة حتى الآن على هذه البيانات.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به خلال فراره من مكان الحادث، وتقوم السلطات باستجوابه حاليا. فيما ذكر مصدر أمني، أن المشتبه به استخدم أسماء مختلفة مما يجعل تحديد هويته أمرا أكثر صعوبة.