أمير الشرقية: لن يهدأ لنا بال أو يغمض لنا جفن حتى يعود القاضي ‫محمد الجيراني إلى أهله

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن “حادثة اختطاف القاضي بمحكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني حادثة غريبة على مجتمعنا، وأمر مستغرب وعمل مشين، وهو في الدرك الأسفل من أعمال الارهاب بل أقبحها على الإطلاق”.

وأضاف، أن “الشيخ الجيراني أحد القضاة في محكمة المواريث والأوقاف، وهو رجل من رجال الدولة ومكلف بخدمة الشريعة المطهرة، وهو يؤدي عمله كأي قاض من القضاة في بلادنا العزيزة، وما حصل من اعتداء ليس مضر بعائلته القريبة، سواء أهل بيته أو أقاربه أو معارفة فحسب، لكنه آلم كل المنطقة وآلم على وجه الخصوص المحافظة التي ينتمي لها، وما أن حصلت الجريمة النكراء إلا وتوافد رجال القطيف بالمحافظة بالإدانة والاستنكار، وهذا ليس بمستغرب عليهم، فرجال القطيف رجال نفخر بهم ونعتز بمواقفهم الصادقة مع الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، فهم رجال لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم ولهم مكانتهم في المنطقة والبلاد”.

وأشار خلال لقاء الاثنينة الاسبوعي بإمارة المنطقة الشرقية إلى أن “ما حصل نوع من أنواع الجريمة، بل جريمة الجبناء، وليعلم الجميع بأنه لن يهدأ لنا بال، ولن تغمض لنا عين إلا أن يعود الشيخ الجيراني إلى أهله سالما معافى، ثم إن من قام بهذا العمل الجبان سيجلب بإذن الله إلى العدالة لتقول قولها فيه، فهذا أمر غريب ومستنكر على مجتمعنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا، فنحن أمة عربية شرفنا الله بالقرآن الكريم، وما يجعلنا نفخر بهذه العروبة هو أن العربي يتصف بالشيم والحفاظ بالعهود حتى مع أعدائه، وهذا ماجعل مجد العرب تليد ولله الحمد، ومن يسترجع التاريخ سيجد أن الجزيرة العربية لم تتصف بالحضارات مثل ما كان على ضفاف الأنهار والبحار لكنها اتصفت بالأنفة والكرم والفزعة وشيم الأخلاق ومواقف الرجال، حيث بعث نبي الهداية صلوات الله وسلامه عليه منا وفينا بالرسالة السماوية المباركة ليؤصل هذه العادات، فأهل هذه الجزيرة عرب أقحاح لا يليق بهم فعل المشائن والخيانة، وإن ما حدث مع أخينا وصديقنا الشيخ محمد الجيراني حادثة مستغربة ودخيلة علينا وعلى مجتمعنا، فالعربي قد يخطيء ويقتل لكنه لا يفرط في شرفه، وقد يخطيء ويسيء لكنه ينصر المظلوم، وإذا وعد أوفى وإذا عاهد التزم بعهده”.

واضاف أن “رجال الأمن يعملون وسيعملون ولن يهدأ لهم بال ولن يغمض لهم جفن حتى يعيدوا زميلنا وجليسنا في هذا المجلس الأسبوعي سالما معافى إلى أهله، وأن من قام بهذا العمل الدنيء وراء الجحور سيلقى عقابه وسيحال للشرع ليقول فيه كلمته العادلة”.

وبين، أن جميع أهالي المنطقة الشرقية والقطيف على وجه الخصوص صغارا وكبارا هم أخوان لعائلة الشيخ الجيراني، وأن سيدات القطيف أخوات لأهل بيته وهذا ليس بمستغرب عليهم، مطالباً شباب القطيف بـ”ألا يعرضوا أنفسهم للخطر بالبحث عن الشيخ الجيراني، فهم عزيزين علينا ومن ليس مدرب في العمل الأمني قد يضر نفسه ويعرضها للخطر، ونأمل أن يكونون عين واعية وأذن صاغية في التبليغ على كل ما من شأنه أن يعين رجال الأمن على أداء مهمتهم”.

من جهة أخرى، أبدى سعادته بالنسب التي ذكرها تقرير رجال المرور الذين كانوا ضيوف مجلس سموه الأسبوعي في انخفاض أعداد الوفيات بنسبة 37% ، وانخفاض أعداد الحوادث بنسبة 39% خلال الثلاثة الاشهر الماضية ، لافتا إلى أهمية الالتزام بأنظمة السير والعمل على رصد المخالفين والبلاغ عنهم لحماية المتهورين أولا وحماية الأخرين من الأذى ، مؤكداً أن على رجل المرور التعامل بحزم مع كل من يستهتر بالأرواح أو يخالف الأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها .