 الكونغرس الأمريكي يصدر قانونا جديدا يستهدف الدول الإسلامية بحجة “الحريات الدينية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الكونغرس الأمريكي يصدر قانونا جديدا يستهدف الدول الإسلامية بحجة “الحريات الدينية”

الكونغرس الأمريكي يصدر قانونا جديدا يستهدف الدول الإسلامية بحجة “الحريات الدينية”
المناطق-الرياض

أقر أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون أطلق عليه “فرانك وولف للحرية الدينية الدولية”، بعد توقيع الرئيس باراك اوباما عليه.

ويهدف هذا القانون إلى إجبار السلطة التنفيذية على تحديد ومعاقبة كل الحكومات الأجنبية والجهات التي تنتهك الحريات الدينية حسب وصف القانون، ومن بينهم عدد من حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة.

ومن بين أحكام القانون الجديد، أنه يخلق القانون الجديد “قائمة مراقبة خاصة” من الدرجة الثانية للدول التي تعتبرها الإدارة مخالفة للحريات الدينية، لكن لا تلبي المعايير القانونية للتصنيف على أنها دول “تثير قلقاً خاصاً”.

وبحسب القانون الجديد فإن “أي دولة تضاف إلى قائمة المراقبة في تقريرين متتاليين سنويين لوزارة الخارجية يجب وضعها على قائمة الدول التي تشكل تهديداً خاصا”.

ويسعى القانون الجديد أيضاً للحد من التنازلات المتكررة عن العقوبات أو أي إجراءات أخرى تحول دون تصنيف الدولة على أنها دولة تثير قلقاً خاصاً.

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