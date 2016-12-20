يفتتح ويؤسس مشاريع اجتماعية وأكاديمية وخدمية.. أمير نجران يتفقد محافظة حبونا غدًا

يدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عددًا من المشاريع التنموية، ويؤسس لأخرى، أثناء زيارة سموه التفقدية محافظة حبونا، صباح غد، يتلقي خلالها المشايخ والأعيان، ويستقبل عموم المواطنين.

ويفتتح سموه خلال الجولة جملة من المشاريع الاجتماعية والأكاديمية والتعليمية والتجارية، ويطلع على المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، فيما تشمل المشاريع المزمع تدشينها مشاريع خدمية للبلديات والنقل والطرق والمياه والكهرباء، وذلك في إطار الخطط الهادفة لتعزيز التنمية بالمحافظة، بما يلبي تطلعات الأهالي.