آل مريح يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والمنشاءات السياحية

تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح في جولة ميدانية عدد من المواقع الأثرية والتاريخية للاطلاع على تهيئتها وجاهزيتها لإستقبال الزوار بالإضافة إلى زيارة عددا من المنشاءات السياحية لتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من اهالي وزوار منطقة نجران

وأوضح ال مريح ان تلك الزيارة شملت موقع الأخدود الثري وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود وموقع آبار حمى شمال المنطقة بالإضافة إلى زيارة عددا من المنشاءات السياحية بالمنطقة

وأبان آل مريح إن هذه الجولة الميدانية تأتي بناء على توجيهات سمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد الذي يحرص دائما على تطوير ودعم التنمية السياحية في المنطقة ومحافظاتها بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع