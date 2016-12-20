كأول لجنة من نوعها على مستوى الغرف السعودية.. غرفة نجران تطلق “لجنة التكنولوجيا” لخدمة المبتركين والمخترعين

عقد مجلس إدارة غرفة نجران بحضور رئيس وأعضاء المجلس والأمين العام إجتماعه الاعتيادي حيث تركز الاجتماع حول مناقشة جدول الأعمال والذي تضمن عدد من النقاط كان من أبرز نتائجه الإجتماع إطلاق لجنة ( التنكولوجيا ) كأول لجنة من نوعها على مستوى الغرف السعودية وتهدف اللجنة الى ضم المخترعين والمبتركين والمتميزين في مجالات التطبيقات الذكية والحاسب الالي والالكترونيات على مستوى منطقة نجران .

وقد صرح سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة نجران الاستاذ محيميد ال شرمه أن غرفة نجران تهتم بكل ما هو جديد وخاصةً فيما يخدم الوطن والمواطن ويقدم خدمةً جليلة يمكن للجميع الاستفادة منها , وقال ال شرمه ان التكنولوجيا أصبحت لغة العصر فيمكن لأي شخص إنهاء اعماله عن طريق هاتفه الذكي ومن أي مكان لذلك وجب علينا أن يكون لنا السبق في المشاركة بتشجيع الشباب المبدعين والمخترعين والمبتكرين في هذا المجال من خلال إطلاق هذه اللجنة وتوفير بيئة حاضنة لهم نتمنى ان نحقق من خلالها الاهداف المرجوة في دعم وتشجيع ابناء الوطن في مجال الابتكار والاختراع .

كما اكد ال شرمة ان حكومتنا الرشيدة حفظها الله تسعى إلى فتح المجال من خلال عدد من الجهات لتحفيز الشباب والذين يعتبرون ثروة الوطن وعموده الفقري والأيدي الوفيه في بناء مستقبل مزهر وإبراز إسم المملكة في شتى المجالات ومنها المجال التكنولوجي , وقال ال شرمة الغرفة تحظي بدعم وتشجيع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران حفظه الله والذي يعتبر الموجّه الأول والمتابع لكل اعمالها والذي قال بأننا في منطقة نجران عامة وغرفة نجران خاصة لن نرضى بغير الصدارة والتميز في أي عمل نقوم به وخاصةً فيما يخدم الوطن والمواطن .