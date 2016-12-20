 كلية العلوم والآداب ببلجرشي تحتفل باللغة العربية غدا و محاضرة علمية أقيمت في قلوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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كلية العلوم والآداب ببلجرشي تحتفل باللغة العربية غدا و محاضرة علمية أقيمت في قلوة

كلية العلوم والآداب ببلجرشي تحتفل باللغة العربية غدا و محاضرة علمية أقيمت في قلوة
المناطق-عبدالرحمن سفر
بحضور مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني، ومحافظ  بالجرشي تنطلق يوم غد  بكلية  العلوم والآداب ببلجرشي فعاليات وبرامج الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في يومها الأولى، والتي يحاضر فيها كلٌّ من الدكتور أحمد بن سعيد قشاش  بورقة عمل بعنوان (الرسوم والنقوش الصخرية في منطقة الباحة)، والدكتور أحمد محمد علي الجمل، بورقة عمل بعنوان (القرآن ولغة السريان)، ويديرها الدكتور عبد الله بن خميس العمري.
الجدير بالذكر أن فعاليات وبرامج اليوم الأول تقام في فندق سويس إنترناشونال ببالجرشي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
والدعوة عامة للرجال والنساء.
من جهة ثانية أقامت “جامعة الباحة” ممثلة في كلية العلوم والآداب بقلوة بقسم اللغة العربية  محاضرة علمية بعنوان “التفكير البيني ودوره في تعزيز وانتشار اللغة العربية” قدّمها الدكتور محمد بن عبدالله الشدوي رئيس قسم اللغة العربية، ثم تلاها أصبوحة شعرية أحياها كل من الشعراء: الدكتور مكين القرني، والدكتور محمد الشدوي، والدكتور فلاح العتيبي، ومن تقديم وإدارة الدكتور فهد البقمي.

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