القيادة تعزي الرئيس الألماني في ضحايا حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في برلين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس يواخيم غاوك رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برلين.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برلين، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بشدة، لنعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه “.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس يواخيم غاوك رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برلين.

وقال سمو ولي العهد : بلغني بألم شديد خبر حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برلين ، وما نتج عنه من ضحايا ومصابين ، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذا العمل الإجرامي المشين الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية ، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق ، متمنياً دوام الأمن والاستقرار لبلدكم .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس يواخيم غاوك رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برلين.

وقال سمو ولي ولي العهد : ببالغ الحزن علمت بنبأ حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برلين، وإنني إذ أعرب لفخامتكم عن الاستنكار الشديد لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية ، لأقدم التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.