الخطوط السعودية تفتح باب القبول للالتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج #وظيفتك_وبعثتك

بدأت الخطوط السعودية في تلقي طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين (وظيفتك .. بعثتك) اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2016م ويستمر لمدة أسبوعين ، وذلك لخريجي الثانوية العامة وحملة البكالوريوس والماجستير لدراسة علوم الطيران وصيانة الطائرات وعمليات المطارات في معاهد وأكاديميات متخصصة ، وبعد إتمام المبتعثين لبرامج التعليم والتدريب يتم تعيينهم وفق تخصصاتهم في الخطوط السعودية .

أعلن ذلك مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطوات التطبيقية لبرنامج التحول وخطة (SV2020) والتي تضع على رأس أولوياتها الاستثمار في العنصر البشري حيث سيسهم ذلك في تلبية متطلبات تشغيل وخدمة الأسطول الجديد المتضمنأحدث طرازات الطائرات بما يعزز دور “السعودية” في خدمة حركة السفر المتزايدة على القطاع الداخلي ويخدم أهدافها الاستراتيجية في تطوير إمكاناتها التشغيلية وتوسيع شبكة رحلاتها الدولية ومضاعفة رصيدها من الإنجازات .

وأوضح الجاسر أن هذه الدفعة تعد الثانية للبرنامج الذي تم تدشينه منتصف عام 2015م بتوقيع اتفاقية مع وزارة التعليم لابتعاث خمسة آلاف متدرب لدراسة الطيران والصيانة بمعدل ألف مبتعث كل عام وفق شروط ومعايير الابتعاث المحددة من قبل وزارة التعليم للدراسة والتخصص في برنامج الطيران ، عمليات المطارات، صيانة الأنظمة الالكترونية للطائرات ، وصيانة هياكل ومحركات الطائرات ، وبعد إتمام الدراسة تتولى الخطوط السعودية مرحلة التدريب النهائية في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران ثم يتم تعيين الطيارين على وظائف “مساعد طيار” بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي ، وتعيين فنيي الصيانة في الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران .

ويتم تقديم طلب الالتحاق من خلال التسجيل في بوابة “سفير”بموقع وزارة التعليم على شبكة الإنترنت (https://ksp.moe.gov.sa/ksp12/Pages/Index) وبعد ذلك يتم إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية لجميع المتقدمين المطابقين لشروط البرنامج ومن ثم اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي للالتحاق بالبرنامج .

وفيما يلي متطلبات وشروط الالتحاق بالبرنامج :

أولاً : بكالوريوس علوم طيران لحملة شهادة الثانوية العامة :

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على نسبة (90%) كحد أدنى في شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) .

2. الحصول على درجة (75) في اختبار القدرات العامة كحد أدنى .

3. الحصول على درجة (75) في الاختبار التحصيلي كحد أدنى .

ثانياً : دبلوم طيران تجاري لحملة شهادة البكالوريوس :

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على معدل (3.5 من 5) أو (2.5 من 4) كحد أدنى .

2. أن تكون الشهادة في أحد التخصصات العلمية .

ثالثاً : بكالوريوس عمليات مطارات :

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على نسبة (90%) كحد أدنى في شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) .

2. الحصول على درجة (80) في اختبار القدرات العامة كحد أدنى .

3. الحصول على درجة (80) في الاختبار التحصيلي كحد أدنى .

رابعاً : دبلوم فني صيانة الأنظمة الإلكترونية للطائرات وفني صيانة هياكل ومحركات الطائرات :

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على نسبة (80%) كحد أدنى في شهادة الثانوية .

2. الحصول على درجة (70) في اختبار القدرات العامة كحد أدنى .

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط السعودية ومن خلال اعتمادها لهذا البرنامج وغيرها من برامج التوظيف الأخرى ، توفر أفضل برامج التدريب لتأهيل المتدربين للوظائف المتخصصة بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة لهم وتقديم الخدمة المتميزة للضيوف الكرام وهو ما يسعى له مجلس إدارة المؤسسة وإداراتها التنفيذية .