 المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين

المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لحادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وقدم المصدر تعازي المملكة لذوي الضحايا ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة كافة الأعمال الإجرامية والإرهابية.

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