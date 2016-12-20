القيادة تعزي الرئيس بوتين إثر اغتيال السفير الروسي في أنقرة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا إثر الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة .

وقال الملك”:علمنا ببالغ الحزن نبأ حادث الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة ، وإننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي ، لنعرب لفخامتكم ولأسرة السفير ولشعب روسيا الاتحادية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة ، مجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، ومؤكدين أهمية العمل لمواجهته والتصدي له.”

كما بعث بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا إثر حادث العمل الإرهابي الذي ذهب ضحيته السفير الروسي في أنقرة.

وقال ولي العهد : بلغني بأسف شديد خبر حادث العمل الإرهابي الذي ذهب ضحيته السفير الروسي في أنقرة ، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية ، لأقدم أحر التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسرة السفير ولشعب روسيا الاتحادية الصديق.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا إثر اغتيال السفير الروسي في أنقرة.

وقال ولي ولي العهد : وردني ببالغ الحزن والأسف نبأ اغتيال السفير الروسي في أنقرة ، وإنني إذ أعرب لفخامتكم عن استنكاري الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان ، لأقدم أحر التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسرة الضحية ولشعب روسيا الاتحادية الصديق