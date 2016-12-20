اجراء أول عملية تغيير شريان صناعي بمستشفى الملك فهد بالباحة

‎أوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي بأن فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالباحة اجرى أول عملية من نوعها في منطقة الباحة مبينا بانه تم استبدال شريان الابهر البطني بشريان صناعي مشيرا بان المريض كان يشكو من آلام شديدة بالطرفين السفليين مع برودة بالقدم وعدم القدرة على السير وبعد فحص المريض وعمل التصوير الطبقي للشرايين تبين وجود انسداد في الشريان الأبهر البطني وكذلك الشرايين الحرقفية الأيمن والأيسر حتى الشرايين الفخذية والمريض كان قاب قوسين من بتر الطرفين السفليين , العملية تمت بوصل شريان صناعي مع الشريان الأبهر البطني ووصله بالشريان الفخذي الأيمن والايسر وبهذه العملية تم ايصال الدم الشرياني إلى الطرفين السفليين وتجاوز منطقة الانسداد بالأبهر البطني والشريانين الحرقفيين .

وبفضل الله تعالى تم إخراج المريض من المستشفى بعد أسبوع من العمل الجراحي وهو بحالة صحية جيدة وتم انقاذ الطرفين السفليين من البتر المحتم .

وذكر بان الفريق الطبي الذي اجرى العملية هم:

د/ خالد أحمد الغامدي – استشاري جراحة الأوعية الدموية – المدير الطبي

د/ عماد مقديسي – استشاري أول جراحة عامة – رئيس قسم الجراحة

د/ يحي عبدالسلام – أخصائي جراحة أوعية

د/ هاشم عبود – أخصائي جراحة عامة وجراحة أوعية

د/ علاء قطر – مقيم جراحة عامة

د/ عجلان غزواني – مقيم جراحة عامة

د/ هاني الحوراني – رئيس قسم التخدير